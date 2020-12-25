"В "Спартаке" решили не увольнять Тедеско. В этом есть как плюсы, так и минусы. Что касается минусов, то игроки знают, что тренер уходит. Как ни крути, авторитет снижается. Все футболисты — профессионалы, но такие моменты в любом случае сказываются. Плюсы в том, что "Спартак" продолжит бороться за высокие места вместе с тренером, который готовил команду", - сказал Нигматуллин.
Московский "Спартак" сегодня выступил с заявлением, в котором было сказано о том, что до конца нынешнего сезона главным тренером будет Доменико Тедеско.
Немецкий специалист после матча с "Зенитом" (1:3) сказал, что не будет продлевать контракт с московским "Спартаком". Текущее соглашение Тедеско с красно-белыми заканчивается в мае 2021 года.
"Спартак" после 19-ти туров идет на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. От первого места отставание составляет шесть очков.
Источник: Чемпионат
Нигматуллин: в том, что "Спартак" решил не увольнять Тедеско есть как плюсы, так и минусы
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал ситуацию в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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