"Лимит на легионеров? Считаю, его нужно убрать вообще. У каждого игрока должна быть полноценная конкуренция за место в составе.
Что касается расширения РПЛ, то считаю, что при таких стадионах, которые есть благодаря чемпионату мира у многих клубов, большее их число должно быть задействовано в РПЛ. Вот из-за инфраструктуры я за 18 команд", - передает слова Рубашко "Спорт-экспресс".
Напомним, что в нынешнем сезоне РПЛ действует лимит на легионеров по схеме "8+17". Это значит, что в заявке российского клуба на внутренний чемпионат может быть не более 8-и иностранных футболистов, при этом их количество на поле, как это было раньше, не ограничено.
Отметим, в РПЛ продолжительное время идет обсуждение варианта с расширением Лиги до 18 команд. Противниками такого решения являются "Зенит" и "Спартак".
Гендиректор "Сочи" выступил за расширение РПЛ и отмену лимита на легионеров
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о лимите на легионеров и расширении Российской Премьер-Лиги.
Фото: ТАСС
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