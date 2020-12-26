- Что пошло не так с Игнатьевым? Наверное, есть психологические проблемы. Он пришел основным игроком, хотя раньше играл в "Краснодаре" на подхвате, не под давлением. И у "Краснодара" немного другая модель игры, удобная для него. И он приехал к нам чуть ли не как спаситель - в голове у него это было. И потому он ввел себя в такое психологическое состояние. Но на тренировках он очень хорошо выглядит, - передает слова Сайманова "Бизнес-Online".
21-летний нападающий Иван Игнатьев перешел в "Рубин" из "Краснодара" в январе 2020 года. В прошедшем году форвард провел за казанский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. При этом нападающий не реализует большое количество голевых моментов. В гостевой встрече 17 тура с "Локомотивом" (1:3) Игнатьев был удален с поля сразу после перерыва при счете 1:1 - футболист получил вторую желтую карточку, грубо нарушив правила в середине поля в необязательной ситуации.
Сайманов: наверное, у Игнатьева есть психологические проблемы. На тренировках очень хорошо выглядит
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о состоянии нападающего Ивана Игнатьева.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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