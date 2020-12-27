- "Краснодар" должен был нам 3 миллиона евро за права на Егора Сорокина, так что в сделке по Игнатьеву был взаимозачет. Переход Сорокина - это и был наш первый платеж. А потом мы договорились о выплатах траншами на несколько лет. Поэтому "Рубин" не платил за Игнатьева 7 миллионов евро, как это подается в прессе. Мы специально растянули эти платежи, а "Краснодар" пошел нам навстречу, потому что там понимают, что у нас не так все просто с деньгами. У нас просто не было таких средств, чтобы купить у них игрока сразу за такую сумму, - цитирует Сайманова "Бизнес-Online".
21-летний нападающий Иван Игнатьев стал игроком казанского "Рубина" в январе 2020 года. Футболист перешел в клуб, базирующийся в столице Татарстана, из "Краснодара", трансферная компенсация согласно данным портала Transfermarkt составила 7 миллионов евро. В течение года Игнатьев забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 26 встречах. Казанский "Рубин" в сезоне 2019/2020 занял десятое место, набрав 35 очков. По итогам осенней части текущего чемпионата России команда Леонида Слуцкого находится на девятой строчке турнирной таблицы с 28 очками в 19 сыгранных матчах.
Сайманов: "Рубин" не платил за Игнатьева 7 миллионов
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о подробностях сделки с "Краснодаром" по нападающему Ивану Игнатьеву.
Фото: ФК "Рубин"
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