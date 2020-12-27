Сайманов: "Рубин" не платил за Игнатьева 7 миллионов

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о подробностях сделки с "Краснодаром" по нападающему Ивану Игнатьеву.

Фото: ФК "Рубин"