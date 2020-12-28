Согласно рейтингу, составленному журналом Forbes, в нынешнем году состояние Алекперова сократилось на 4,082 миллиарда долларов. В основном такое падение связано с уменьшением котировок "Лукойла".
Также в рейтинг попал совладелец "Спартака", вице-президент "Лукойла" Леонид Федун. Он занял четвертое место. По оценке Forbes, состояние Федуна за год уменьшилось на 1,757 миллиарда долларов.
Источник: Forbes
Алекперов и Федун попали в рейтинг самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году
Совладелец "Спартака", гендиректор "Лукойла" Вагит Алекперов возглавил рейтинг самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году.
Фото: "Ведомости"
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