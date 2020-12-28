Ребров: Кононов постоянно вводил интересные и неожиданные упражнения. Было прикольно, но нам быстро надоедало

Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал о тренировочном процессе в команде при главном тренере Олеге Кононове.
Фото: twitter.com/fratria
- Кононов постоянно вводил интересные и неожиданные упражнения: играли в футбол в трое ворот, забивать надо было разными ударами. Или мы выходим на поле, а он говорит: "Три!" - надо было резко по трое соединиться, кто оставался один или кто объединялся вчетвером – отжимания. Было прикольно, но на десятый раз уже надоело, - передает слова Реброва Sports.ru.

Главный тренер Олег Кононов тренировал московский "Спартак" в период с 12 ноября 20187 года по 29 сентября 2019 года. Под руководством этого специалиста красно-белые провели 36 матчей во всех турнирах, из которых выиграли 16, проиграли 14 и 6 сыграли вничью. "Спартак" Кононова занял пятое место в чемпионате России сезона 2018/2019 и вышел в квалификацию Лиги Европы, где прошел швейцарский "Тун" и вылетел в противостоянии с португальской "Брагой".

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Теги: Спартак Кононов Ребров
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