Сафонов: уверен, что Кокорину не дали сыграть против "Зенита" и "Сочи"

Агент Алексей Сафонов высказал мнение, почему форвард "Спартака" Александр Кокорин не сыграл против "Сочи" и "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
"Почему не заиграл Кокорин? Если честно, совсем непонятно. Со стороны мне показалось странным, что именно перед матчами с "Зенитом" и "Сочи" он ломается. Уверен, для Кокорина эти матчи были самыми принципиальными, но ему не дали в них сыграть. Я не верю, что Кокорин был травмирован на четыре встречи именно с этими командами", - сказал Сафонов.

Александр Кокорин пришел в "Спартак" летом этого года как свободный агент.

В этом сезоне он провел 10 матчей за московский клуб, в которых забил 2 гола и отдал две результативных передачи.

Кокорин играл за петербургский "Зенит". Форвард перешел в состав команды в январе 2016 года из "Динамо". За сине-бело-голубых он сыграл в 92-х матчах, забил 34 гола и отдал 12 передач.

С февраля по июль этого года Кокорин выступал на правах аренды в "Сочи". В сочинской команде у него было 10 матчей и семь забитых голов.

Источник: ТНВ

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Теги: Кокорин Спартак Сафонов
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