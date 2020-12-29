"Почему не заиграл Кокорин? Если честно, совсем непонятно. Со стороны мне показалось странным, что именно перед матчами с "Зенитом" и "Сочи" он ломается. Уверен, для Кокорина эти матчи были самыми принципиальными, но ему не дали в них сыграть. Я не верю, что Кокорин был травмирован на четыре встречи именно с этими командами", - сказал Сафонов.
Александр Кокорин пришел в "Спартак" летом этого года как свободный агент.
В этом сезоне он провел 10 матчей за московский клуб, в которых забил 2 гола и отдал две результативных передачи.
Кокорин играл за петербургский "Зенит". Форвард перешел в состав команды в январе 2016 года из "Динамо". За сине-бело-голубых он сыграл в 92-х матчах, забил 34 гола и отдал 12 передач.
С февраля по июль этого года Кокорин выступал на правах аренды в "Сочи". В сочинской команде у него было 10 матчей и семь забитых голов.
Источник: ТНВ
Сафонов: уверен, что Кокорину не дали сыграть против "Зенита" и "Сочи"
Агент Алексей Сафонов высказал мнение, почему форвард "Спартака" Александр Кокорин не сыграл против "Сочи" и "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
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