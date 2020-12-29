"Клубу надо поступить максимально экономически выгодно для себя. У Кокорина большой оклад и длинный контракт. Его поступки, как во время сезона, так и после завершения первой части, говорят сами за себя. Он сейчас головная боль для клуба", - сказал Гунько.
Александр Кокорин стал игроком "Спартака" летом этого года. В команду он пришел на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел в составе московской команды 10 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
"Спартак" занимает в турнирной таблице РПЛ 3-е место. После 19-ти матчей у команды Тедеско 35 очков. Отставание от первого места, которое занимает "Зенит", составляет 6 очков.
Источник: "СЭ"
Гунько: Кокорин сейчас головная боль для "Спартака"
Бывший главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько высказал мнение о том, что нужно сделать "Спартаку" с форвардом Александром Кокориным.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!