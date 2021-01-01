Зырянов заявил, что у "Зенита" в нынешнем розыгрыше Премьер-Лиги остался один соперник в борьбе за титул - ЦСКА. По его словам, "Краснодар" не сможет включиться в гонку за чемпионством, поскольку петербуржцы сильно оторвались от "быков".
"От "Краснодара" очень большой отрыв, и он вклиниться в борьбу за чемпионство тоже не сможет. Выходит, остается только одна команда — ЦСКА. Он весной тоже в еврокубках не играет, руки развязаны. Можно спокойно готовиться к каждой игре", - сказал Зырянов.
Отметим, что "Зенит" лидирует в РПЛ, набрав 41 очко. Отрыв от ближайшего преследователя, ЦСКА, составляет четыре балла. "Краснодар" идет седьмым (30 очков).
Источник: Матч ТВ
Зырянов назвал единственного соперника "Зенита" в борьбе за чемпионство
Старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал борьбу за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!