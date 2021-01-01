Зырянов - о выступлении "Зенита" в Лиге чемпионов: это реально наш сегодняшний уровень

Старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов поделился мнением о выступлениях российских команд в нынешнем розыгрыше еврокубков.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Зырянов отметил, что "Локомотив" достойно боролся со своими оппонентами в Лиге чемпионов и никому не уступал по игре. Также он высказался о "Зените". По словам Зырянова, футболистов и главного тренера "Зенита" не стоит сильно критиковать за неудачное выступление в ЛЧ.

"Локомотив" боролся, никому по игре не уступал, однако все равно никуда не вышел. У "Зенита" одно очко и в сравнении с прошлым годом без шансов на выход. Хотя жеребьевка, считаю, была более комфортная. С другой стороны, если проанализировать все выступления "Зенита" в ЛЧ, то он всего трижды в плей-офф выходил. В общем, и наши походы не всегда складывались успешно. Так что ни тренера, ни команду забрасывать камнями не стоит. Это реально наш сегодняшний уровень", - сказал Зырянов.

Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" заняли последние места в своих группах по итогам группового раунда Лиги чемпионов. Петербуржцы набрали одно очко, "Локомотив" завершил выступления в турнире с тремя баллами в активе.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Зырянов Зенит Лига чемпионов
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