По данным источника, одним из последствий более активного вхождения семьи Алекперовых в "Спартак" будет увеличение вливаний в клуб. Ожидается, что предоставляемые средства от активов Вагита Алекперова увеличатся в три раза.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что сын Вагита Алекперова Юсуф вошел в совет директоров "Спартака".
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Алекперов в три раза увеличит финансирование "Спартака"
Совладелец "Спартака" Вагит Алекперов может существенно увеличить финансирование клуба.
Фото: "Ведомости"
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