Тетрашвили: комментатор матча так отреагировал, как будто я Шиманьски топором зарубил в прямом эфире

Опорный полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили высказал критическое мнение о реакции телекомментатора на свой проступок в матче 13 тура РПЛ против "Динамо" (1:2).
Фото: Global Look Press
- Ко всем профессиям отношусь с уважением, но комментатор матча очень эмоционально отреагировал на тот эпизод. Он кричал: "Какой поступок! Что он сделал". Как будто я Шиманьски топором зарубил в прямом эфире. Понятно, что это было некрасиво, но комментатор еще и так подал эту ситуацию, что она приобрела дополнительный окрас, - цитирует Тетрашвили "Спорт-Экспресс".

В матче 13 тура Российской премьер-лиги "Тамбов" - "Динамо" (1:2) опорный полузащитник хозяев Гурам Тетрашвили в момент остановки игры исподтишка прошел всем своим весом по ноге лежащего на газоне хавбека "Динамо" Себастьяна Шиманьски, наступив шипами на голень. За свой проступок футболист получил прямую красную карточку и 4 матча дисквалификации.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов Шиманьски Тетрашвили
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Осипенко: у Григоряна в "Тамбове" запомнился бокс на тренировках
Одноклубник Миранчука по "Аталанте" Диалло перешел в "Манчестер Юнайтед" 2
Дзюба рассказал, кого бы могли сыграть в кино Кудряшов, Соболев, Лунев и Жирков 5
Мюллер обрадовался большему количество подписчиков в твиттере, чем у Месси
Тетрашвили - о Шиманьски: не перевариваю тех, кто постоянно падает. Подумал - "Сейчас убью его"
Головина выбрали лучшим игроком встречи с "Лорьяном"
Абрамович оплатит для врачей отель у "Стэмфорд Бридж" во время третьего локдауна в Англии 1
Фил Нэвилл может возглавить клуб Дэвида Бэкхема в МЛС
"Ахмат" назвал соперников по зимним контрольным матчам
Беленов признан лучшим футболистом "Уфы" в первой части сезона в РПЛ
"Я люблю лето". Рамос в одних шортах постоял на поле во время снегопада (видео) 2
Дело Бензема о шантаже Вальбуэна передано в суд
Определены все соперники "Спартака" на тренировочном сборе 1
"Ницца" ведет переговоры с бывшим защитником "ПСЖ" и "Ливерпуля" Сахо
Президент "Урала — об интересе к Максименко: я о таком вообще впервые слышу
Источник: "Ливерпуль" рассматривает возможность подписания Рамоса
Артета рассказал, в каком случае Озил покинет "Арсенал" 1
"Арсенал" не собирается отдавать Ковалева и Громыко в аренду
Хуммельс: я видел Крооса, Пулишича и Гетце в 16-летнем возрасте. Мукоко — один из самых талантливых, с кем я играл
Осипенко: "Ростов" мог набрать больше очков. В новом году будем лучше, потенциал очень высокий
Тетрашвили: не собирался извиняться лично перед Шиманьски. Он меня реально вывел 4
В белорусском футболе вводят потолок зарплат 15
Осипенко: о сборной мысли есть, но раз не вызывают - значит, еще не готов 3
Тетрашвили: комментатор матча так отреагировал, как будто я Шиманьски топором зарубил в прямом эфире 4
"Уфа" рассказала о своих планах на межсезонье
Осипенко: Карпин - топ, и как тренер, и как человек. Надо просто поработать с ним, чтобы понять это 3
«Уфе» всерьез грозит первый вылет. Кто нужен, чтобы спастись? 1
Капитан женской сборной США Рапино прокомментировала политические столкновения в Вашингтоне 1
Источник: "Монтеррей" отказал российскому клубу в продаже центрального защитника Монтеса за 10 миллионов 1
"Зенит" занял 43 место в рейтинге лучших клубов Европы по версии Euroclubindex 10
Все новости
-