- Ко всем профессиям отношусь с уважением, но комментатор матча очень эмоционально отреагировал на тот эпизод. Он кричал: "Какой поступок! Что он сделал". Как будто я Шиманьски топором зарубил в прямом эфире. Понятно, что это было некрасиво, но комментатор еще и так подал эту ситуацию, что она приобрела дополнительный окрас, - цитирует Тетрашвили "Спорт-Экспресс".
В матче 13 тура Российской премьер-лиги "Тамбов" - "Динамо" (1:2) опорный полузащитник хозяев Гурам Тетрашвили в момент остановки игры исподтишка прошел всем своим весом по ноге лежащего на газоне хавбека "Динамо" Себастьяна Шиманьски, наступив шипами на голень. За свой проступок футболист получил прямую красную карточку и 4 матча дисквалификации.
Тетрашвили: комментатор матча так отреагировал, как будто я Шиманьски топором зарубил в прямом эфире
Опорный полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили высказал критическое мнение о реакции телекомментатора на свой проступок в матче 13 тура РПЛ против "Динамо" (1:2).
Фото: Global Look Press
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