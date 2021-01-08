По информации источника, разговоры об интересе к россиянину со стороны итальянских команд подогреваются скаутом Давиде Липпи, сыном известного тренера Марчелло Липпи.
Ранее сообщалось, что Кокорин входит в сферу интересов 3-х итальянских клубов - "Фиорентины", "Ромы" и "Болоньи".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провел в составе "Спартака" 8 матчей, в которых забил 2 гола с пенальти и отдал 1 голевой пас.
Источник: "Спорт-экспресс"
В "Спартак" не поступало предложений по Кокорину от итальянских клубов
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!