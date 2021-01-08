- Был ли разговор с Гончаренко? Нет. Виктор Михайлович позвонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить, кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались - поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи, - цитирует Онопко "Чемпионат".
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко работал в красно-синем клубе помощником главного тренера с сентября 2009 года по декабрь 2020 года. Специалист входил в тренерские штабы главных тренеров Хуанде Рамоса, Леонида Слуцкого и нынешнего наставника "армейцев" Виктора Гончаренко. В декабре 2020 года было объявлено о непродлении истекающих контрактов с Онопко и тренером голкиперов ЦСКА Сергеем Овчинниковым.
Онопко: когда позвонил Гончаренко, не взял трубку. Только с Овчинниковым списались
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о том, разговаривал ли он с главным тренером команды Виктором Гончаренко после своего увольнения.
Фото: ПФК ЦСКА
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