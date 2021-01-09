Напомним, что в матче 13-го тура РПЛ с "Динамо" (1:2) Тетрашвили был удален с поля. На 57-й минуте партнер Тетрашвили по "Тамбову" ударил Шиманьского по ногам. После этого нарушения Гурам подошел к Шиманьскому и наступил ему на ногу, сказав при этом «Ну что ты так орешь?» После применения VAR судья удалил Тетрашвили с поля. Затем его дисквалифицировали на четыре игры.
"С удивлением прочитал слова игрока "Тамбова" о том, что он хотел меня наказать за симуляцию и что в этой ситуации он единственный, кто является пострадавшим. Пожалуйста, посмотрите любой матч с моим участием — я регулярно получаю по ногам, но всегда продолжаю играть и никогда не симулирую", - отметил Шиманьски.
Источник: Sport24
Шиманьски: удивился, прочитав слова Тетрашвили о том, что он хотел наказать меня за симуляцию
Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски прокомментировал обвинение в симуляциях, сделанное в его адрес игроком "Тамбова" Гурамом Тетрашвили.
Фото: "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!