"Манчини убежал в сборную Италии! Как только появилась возможность - он все, забил на "Зенит". Думал об одном: как поскорее уехать из Петербурга? Мне кажется, даже ни на какие деньги не претендовал. Просто ушел. Наверное, можно понять - все-таки сборная! У него неплохо там получается", - сказал Орлов.
Напомним, Роберто Манчини возглавлял "Зенит" в сезоне 2017/2018. Под его руководством петербургский клуб занял 5-е место по итогам того чемпионата, набрав в 30-ти матчах 53 очка. В Кубке России команда остановилась на стадии 1/16 финала, проиграв петербургскому "Динамо" (2:3).
Сейчас Манчини возглавляет сборную Италии. Итальянская команда пробилась на чемпионат Европы, который должен пройти в этом году, а также стала победителем группы в Лиге наций и попала в "Финал 4-х" этого турнира.
Источник: "СЭ"
Орлов: Манчини забил на "Зенит" после того, как появилась возможность возглавить сборную Италии
Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал об уходе из "Зенита" Роберто Манчини.
Фото: "Getty Images"
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