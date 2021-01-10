Игнатьев? Не обсуждаю игроков других команд. Знаю только, что где бы ты ни находился, нужно вести себя соответственно своему восприятию жизни. И если уж совершаешь публичные поступки, не менжуйся и не сдавай назад, когда кому-то не нравится", - заявил Талалаев.
Напомним, нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев выложил видео, на котором танцует на пляже с бутылкой пива. Спустя некоторое время игрок удалил публикацию с видео.
Иван Игнатьев перешел в состав "Рубина" из "Краснодара" в январе 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.
Всего за "Рубин" у него 26 матчей и 3 забитых гола.
Источник: "Матч ТВ"
Талалаев прокомментировал резонансное видео нападающего "Рубина" Игнатьева
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказал мнение о скандальном видео с участием форварда "Рубина" Ивана Игнатьева.
Фото: РПЛ
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