- Против кого из звезд ЦСКА было труднее всего на тренировках? Как футболист меня больше всего поразил Вагнер, когда вернулся в ЦСКА в 2013-м. В плане техники он выполнял что-то невероятное. Помню, как он вышел один на один и убрал меня парой финтов. Я был в шоке, - цитирует Помазуна Matchtv.ru.
24-летний голкипер "Урала" Илья Помазун, находящийся в аренде от ЦСКА, в 2013 году выступал за "армейцев" в молодежном первенстве и привлекался к тренировкам основного состава. В РПЛ Помазун провел 19 матчей - 2 за ЦСКА и 17 за "Урал", пропустив в них 23 гола и 5 раз оставив ворота "сухими".
Вратарь "Урала" Помазун: Вагнер вышел один на один и убрал меня парой финтов
Принадлежащий ЦСКА вратарь "Урала" Илья Помазун рассказал, против кого из звездных игроков "армейцев" было труднее всего играть на тренировках.
Фото: Getty Images
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