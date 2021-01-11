Источник: нападающий ЦСКА Н'Диайе отправится на просмотр в "Химки"

Форвард ЦСКА Лассана Н'Диайе пройдет просмотр в подмосковных "Химках".
Фото: ЦСКА
Как сообщает источник, нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе отправится на просмотр в подмосковные "Химки".

Футболист перешел в состав армейской команды в октябре 2018 года. За ЦСКА игрок не провел ни одного матча. Н'Диайе интересовался ряд европейских команд, он проходил просмотр в "Цюрихе", но контракт подписан не был.

В 2020 году Н'Диайе выступал на правах аренды в шведском "Эскильстуне".

Источник: Чемпионат

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Теги: ЦСКА Химки
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