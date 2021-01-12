— Талалаев сформулировал так: "К тебе никаких претензий. Ни в профессиональном плане, ни в человеческом. Вижу, что еще два-три года можешь поиграть на высоком уровне. Но я делаю ставку на других ребят". Андрею Викторовичу я тоже благодарен, — цитирует Иванова "СЭ".
34-летний Иванов выступал за "Ахмат" с января 2012 года. С тех пор футболист провел за грозненскую команду 243 матча, в которых забил 17 голов и отдал 30 голевых передач. Сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в "Химках".
Об разрыве контракта с Ивановым стало известно 10 января. Об этом сообщил президент клуба.
Иванов решил уйти из "Ахмата" после разговора с Талалаевым
Бывший полузащитник "Ахмата" Олег Иванов рассказал о причине ухода из команды.
Фото: ФК "Ахмат"
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