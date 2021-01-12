"Переход до конца не оформлен, трансфер состоится в случае успешного прохождения игроком медицинского обследования в Дубае. По дате сообщим позднее", - передает слова Фетисова Sport24.
Напомним, что сегодня, 12 января, ПСВ сообщил о договоренности со "Спартаком" по трансферу Хендрикса. Ранее появилась информация, что сделка обойдется красно-белым в 500-700 тысяч евро.
Фетисов: переход Хендрикса до конца не оформлен, он состоится при успешном медобследовании
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов поделился информацией о предстоящем переходе полузащитника Йоррита Хендрикса из ПСВ.
Фото: ФК ПСВ
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