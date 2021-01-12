Фетисов: переход Хендрикса до конца не оформлен, он состоится при успешном медобследовании

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов поделился информацией о предстоящем переходе полузащитника Йоррита Хендрикса из ПСВ.
Фото: ФК ПСВ
"Переход до конца не оформлен, трансфер состоится в случае успешного прохождения игроком медицинского обследования в Дубае. По дате сообщим позднее", - передает слова Фетисова Sport24.

Напомним, что сегодня, 12 января, ПСВ сообщил о договоренности со "Спартаком" по трансферу Хендрикса. Ранее появилась информация, что сделка обойдется красно-белым в 500-700 тысяч евро.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Фетисов Хендрикс Спартак ПСВ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Мирзов: надеюсь, что попрощался со "Спартаком" на время
Адвокат: Широков должен погасить компенсацию, а вместо этого занимается показной благотворительностью
Колумбийский журналист: Барриос - самый ценный игрок "Зенита", клуб оценивает его в 35 млн евро
"Арсенал" объявил о переходе Коновалова из "Рубина"
Фетисов: переход Хендрикса до конца не оформлен, он состоится при успешном медобследовании 3
Источник: Миллер стал инициатором запрета на "Матч ТВ" слов "лайкать", "голеадор" и иных англицизмов 13
Хендрикс - о "Спартаке": жду приключений в топ-клубе с жесткой конкуренцией 17
"Айнтрахт" близок к завершению сделки по аренде Йовича у "Реала"
ПСВ сообщил о переходе Хендрикса в "Спартак" 15
Широков продал бутсы, в которых избил судью, и перевел вырученные с продажи средства в детский дом 6
Экс-игрок "Барселоны" возглавил "Алавес"
Митцуки Саито присоединился к "Рубину"
ЦСКА сыграет против сборной свободных агентов 1
"Ротор" арендовал у португальского "Насьонала" Арабидзе 2
Уткин назвал "сильным" решение "Динамо" назначить Пивоварова гендиректором
Источник: "Ротор" и "Тамбов" играют без медицинской лицензии РПЛ 3
Геркус требует с "Локомотива" 1,2 млн рублей 2
"Ростов" досрочно вернул из аренды Ковалева
Берг попал в список лучших бомбардиров мира 21 века 1
Иванов рассказал, когда наступит ясность в его продолжении карьеры
На генерального директора "Тамбова" завели уголовное дело 4
Стало известно, сколько "Рубин" потратил на новогоднее видео 1
В "Спартаке" поддержали идею дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение 1
"Спасибо за визит". Муса опубликовал совместную фотографию с Эджуке 2
Иванов решил уйти из "Ахмата" после разговора с Талалаевым 1
"Он поет так же, как Уилл Смит в "Алладине". Звукорежиссер — о песне Слуцкого
Геркус — о назначении Пивоварова в "Динамо": получить топового футбольного менеджера — большая удача
Самедов вернулся в "Локомотив" 4
"Торпедо" усилилось защитником "Волгаря"
Уткин - о назначении Пивоварова в "Динамо": в "Зените" он слыл единственным реально работающим менеджером 7
Все новости
-