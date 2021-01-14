Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокориным интересуются несколько клубов итальянской Серии А. Бышовец поставил под сомнение правдивость этой информации.
"Считаю, что все эти сообщения о том, что Кокориным интересуются клубы Италии – это фейковые вбросы. Не думаю, что кому-то он там нужен. Шамиль Газизов привел Кокорина и Остона Урунова в "Спартак", и теперь там не знают, что с этими игроками делать. Это проблема проблем", - сказал Бышовец.
Он добавил, что Кокорин может заиграть только в "Сочи".
"Кокорин нигде не заиграет, а если заиграет, то в "Сочи", - заявил Бышовец.
Напомним, что Кокорин провел вторую половину прошлого сезона в "Сочи" на правах аренды из "Зенита". Затем он присоединился к "Спартаку" как свободный агент. В нынешнем розыгрыше РПЛ Кокорин провел за "Спартак" восемь матчей, в которых забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Р-Спорт
Бышовец: Кокорин может заиграть только в "Сочи"
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о ситуации форварда Александра Кокорина в "Спартаке".
Фото: РПЛ
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