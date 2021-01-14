"Я много раз говорил, что Остон - очень хороший игрок, но по поводу того, где он будет продолжать свою карьеру, я ни добавить, ни убавить ничего не могу. Мы бы не отказались от приобретения Лионеля Месси или Криштиану Роналду. От приобретения Урунова тоже бы не отказались", - сказал Мурзагулов.
Ранее была информация, что "Уфа" может приобрести Урунова за один миллион евро. 20-летний хавбек перешел в "Спартак" из "Уфы" летом 2020 года.
В текущем сезоне РПЛ Урунов в составе "красно-белых" провел 8 матчей.
Источник: Sport24
В "Уфе" отреагировали на информацию об интересе к Урунову
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова.
Фото: ФК "Спартак"
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