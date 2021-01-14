Лесовой подтвердил, что у "Зенита" было право приоритетного выкупа. Вместе с тем он отметил, что хотел перейти именно в "Динамо". Полузащитник заявил, что не увидел заинтересованности со стороны "Зенита".
"Да, у "Зенита" было такое право по соглашению, но я хотел в "Динамо". Не потому, что на питерцев осталась какая-то обида, поскольку меня не оставили в команде, отпустив в "Арсенал". Нет. Просто не видел заинтересованности со стороны "Зенита", а в "Динамо" она была", - сказал Лесовой.
Напомним, что в августе 2020 года Лесового выкупил у "Зенита" тульский "Арсенал". В сентябре игрок перешел в "Динамо". Лесовой являлся игроком "Зенита" с 2017 по 2020 год.
Источник: Спорт-Экспресс
Лесовой: "Зенит" имел возможность выкупить меня, но я хотел в "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой рассказал, почему хотел продолжить карьеру в составе своего нынешнего клуба.
Фото: "Динамо"
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