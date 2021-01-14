Напомним, что Овчинников и Онопко, работавшие помощниками главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, покинули клуб в декабре. У обоих специалистов истек срок действия контрактов.
Белоус отметил, что Гончаренко было некомфортно работать с Овчинниковым, поскольку тот хочет работать главным тренером. Он также заявил, что Овчинников созрел для того, чтобы быть главным тренером.
"Я предполагал, что так может произойти. Виктору Гончаренко наверняка было некомфортно тренировать команду, когда рядом Сергей Овчинников щелкал зубами, как голодный волк. Овчинников уже решил для себя, что он созрел быть главным тренером.
Считаю, что он созрел. Но будет очень непросто. Пришли молодые тренеры, и у них уже больше опыта. Ему нужно возобновлять карьеру главного тренера не в команде, которая слушает гимн Лиги чемпионов или Лиги Европы, а скорее где-то во втором дивизионе. Поездить на автобусе, посмотреть вокруг", - заявил Белоус.
Он также отметил, что с Онопко сложилась другая ситуация. По его словам, Онопко не имел таких амбиций, как Овчинников, но ушел из ЦСКА, поскольку в клубе решили осуществить перемены.
"А вот с Онопко проблема. Он никогда никого локтями не расталкивал. Пришел он в ЦСКА под испанского тренера Хуанде Рамоса и остался на много лет. Онопко — человек, скажем так, комфортный. Но пришло время перемен", - заключил Белоус.
Источник: Известия
Белоус: Гончаренко было некомфортно тренировать ЦСКА, когда рядом Овчинников щелкал зубами, как голодный волк
Экс-руководитель "Ростова", "Локомотива" и ФК "Москва" Юрий Белоус высказался об уходе из ЦСКА Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!