Белоус: Гончаренко было некомфортно тренировать ЦСКА, когда рядом Овчинников щелкал зубами, как голодный волк

Экс-руководитель "Ростова", "Локомотива" и ФК "Москва" Юрий Белоус высказался об уходе из ЦСКА Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.
Фото: ЦСКА
Напомним, что Овчинников и Онопко, работавшие помощниками главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, покинули клуб в декабре. У обоих специалистов истек срок действия контрактов.

Белоус отметил, что Гончаренко было некомфортно работать с Овчинниковым, поскольку тот хочет работать главным тренером. Он также заявил, что Овчинников созрел для того, чтобы быть главным тренером.

"Я предполагал, что так может произойти. Виктору Гончаренко наверняка было некомфортно тренировать команду, когда рядом Сергей Овчинников щелкал зубами, как голодный волк. Овчинников уже решил для себя, что он созрел быть главным тренером.

Считаю, что он созрел. Но будет очень непросто. Пришли молодые тренеры, и у них уже больше опыта. Ему нужно возобновлять карьеру главного тренера не в команде, которая слушает гимн Лиги чемпионов или Лиги Европы, а скорее где-то во втором дивизионе. Поездить на автобусе, посмотреть вокруг", - заявил Белоус.

Он также отметил, что с Онопко сложилась другая ситуация. По его словам, Онопко не имел таких амбиций, как Овчинников, но ушел из ЦСКА, поскольку в клубе решили осуществить перемены.

"А вот с Онопко проблема. Он никогда никого локтями не расталкивал. Пришел он в ЦСКА под испанского тренера Хуанде Рамоса и остался на много лет. Онопко — человек, скажем так, комфортный. Но пришло время перемен", - заключил Белоус.

Источник: Известия

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Белоус Онопко Овчинников ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Локомотив" согласовал с "Бордо" трансфер Пабло
"Ростов" объявил соперников по матчам на первом сборе
Источник: "Спартак" заплатит за Хендрикса 500 тысяч евро 1
Белоус: Гончаренко было некомфортно тренировать ЦСКА, когда рядом Овчинников щелкал зубами, как голодный волк
Семин: Миранчук дал тренерам "Аталанты" основания выпускать его в стартовом составе 1
Лесовой: "Зенит" имел возможность выкупить меня, но я хотел в "Динамо" 2
Крал и Айртон пропускают тренировку "Спартака" на сборе
"Зенит" отправился на сборы. Дзюба и Лунев не полетели с командой из-за положительных тестов на коронавирус 1
Карпин поучаствовал в разминке "Ростова" на сборах (видео)
"Переводчик Романа бегает быстрее самого Романа". Павлюченко рассказал о шутке Реднаппа
Представитель Жалолиддинова: Жасур не останется в "Тамбове". У него есть предложения из зарубежных клубов
Черданцев рассказал, как попал в "Ералаш" к Грачевскому. Кинорежиссер скончался из-за коронавируса
"Если мужчина любит избранницу, его невозможно увести". Участница "Холостяка" заявила, что не разрушала семью Игнатьева
Павлюченко: не скрою, в "Спартаке" пару раз засыпал на просмотрах матчей 2
В УЕФА исключили пересмотр решения о проведении Евро-2020 в этом году
Черышев: последние положительные результаты "Валенсии" придадут нам сил
Удивительный день Миранчука: дебют в стартовом составе «Аталанты», гол и выход в 1/4 финала Кубка Италии
Гол Миранчука помог "Аталанте" пробиться в четвертьфинал Кубка Италии 7
"Реал" уступил "Атлетику" в полуфинале Суперкубка Испании 1
"Аталанта" в "инстаграме" выложила фото совместной разминки Малиновского и Миранчука, добавив флаги России и Украины 3
Баринов спустя 4,5 месяца вышел на тренировку "Локомотива" (видео)
Источник: Акинфеев выступил против белорусского тренера вратарей, которого предложил Гончаренко 9
Миранчук открыл счет в матче Кубка Италии против "Кальяри" 1
Фукс получил травму на тренировке ЦСКА и пропустит несколько месяцев 10
Миранчук забил гол в ворота "Кальяри", но он был отменен из-за офсайда
"Краснодар" показал первый день сборов в ОАЭ (видео)
"Локомотив" ведет переговоры с защитником "Бордо" Пабло 2
Манджукич близок к переходу в "Милан". Игроком интересуется ЦСКА 2
Источник: Лунев отсутствует в списке игроков, которые летят на первый сбор "Зенита" 2
Миранчук впервые выйдет в стартовом составе "Аталанты" в матче против "Кальяри" (видео) 5
Все новости
-