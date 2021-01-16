Названа причина отстранения трех судей от работы на матчах РПЛ

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц раскрыл причину отстранения арбитров Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина от работы на матчах РПЛ.

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