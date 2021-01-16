"Сухой, Турбин и Волошин отстранены на неопределенный срок по причине самых низких оценок по итогам первой части сезона", - сообщил Хачатурянц.
Напомним, что об отстранении указанных судей от работы на матчах РПЛ стало известно накануне.
Источник: Чемпионат
Названа причина отстранения трех судей от работы на матчах РПЛ
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц раскрыл причину отстранения арбитров Алексея Сухого, Евгения Турбина и Николая Волошина от работы на матчах РПЛ.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!