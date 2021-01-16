По сведениям источника, "Аякс" готов расстаться с Промесом. Амcтердамскому клубу уже поступили предложения по игроку из Китая. Вместе с тем Промес планирует продолжить карьеру в Европе.
Указывается, что "Аякс" не станет рассматривать вариант с арендой Промеса. При этом "Спартак", интересующийся игроком, сосредоточился именно на варианте с арендой.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов Промес провел за "Аякс" 16 матчей и забил шесть голов.
Источник: Sport24
"Аякс" не намерен отдавать Промеса в аренду "Спартаку"
"Аякс" рассматривает вариант с уходом полузащитника Квинси Промеса, но не хочет отправлять игрока в аренду.
Фото: "Аякс"
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