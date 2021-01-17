В "Спартаке" раскрыли детали переговоров по Промесу

В "Спартаке" рассказали о подробностях переговоров по возвращению в клуб полузащитника Квинси Промеса, выступающего за "Аякс".
Фото: Getty Images
Антон Фетисов, занимающий пост главы департамента по связям с общественностью "Спартака", заявил, что это очень сложные переговоры. Вместе с тем, по его словам, "Спартак" пока не делал официальное предложение насчет перехода Промеса.

"Стороны находятся в контакте. Пока это все. Договоренностей никаких нет. Это очень сложные переговоры. Ни о каких шансах речь идти не может. Кроме того, что я сказал, не могу сказать. Когда ждать новых подробностей? Нам чем быстрее, тем лучше, но пока этапов нет. Нет ни официального предложения, ни отказа", - сказал Фетисов.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Аякс" готов отпустить Промеса в другой клуб. При этом указывалось, что амстердамцы не хотят отправлять игрока в аренду. По данным СМИ, именно вариант с арендой устраивает "Спартак".

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах. Он провел за "красно-белых" 135 матчей и забил 66 голов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Аякс Промес Спартак Российские трансферы
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