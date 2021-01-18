Мурзагулов высказался против сокращения числа клубов в российской Премьер-Лиге. По его словам, количество участников чемпионата нужно не уменьшать, а увеличивать. Мурзагулов также отметил, что проведение РПЛ с 12 клубами принесет негативный эффект российскому футболу.
"Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть "Зенит" со "Спартаком" выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны.
А если серьезно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки. Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках. Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьем футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя", - заявил Мурзагулов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что число участников РПЛ могут сократить. Указывалось, что изучаются два варианта, оба предполагают уменьшение количества клубов в чемпионате до 12. Впоследствии некоторые представители клубов РПЛ прокомментировали возможное изменение формата турнира. В частности, глава совета директоров "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун высказался в поддержку изменения формата.
Источник: Чемпионат
Мурзагулов: давайте сократим РПЛ до двух команд. Пусть "Зенит" и "Спартак" выдают серию из 20 матчей
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов прокомментировал возможное сокращение числа участников РПЛ.
Фото: "Горобзор"
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