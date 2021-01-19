- Валентиныч и пошутить, и поругать мог. Помню, сидели на сборе в Аше, это Челябинская область. Приехал в гости Нобель, делать передачу. И вот идет тренировка, а над полем его дрон летает, снимает. Валентиныч созывает команду в круг и говорит: "Собьете дрон - сразу заканчиваем тренировку". Все как давай по нему пулять мячами! Не попали, но на следующий день оператор держал дрон на безопасной высоте, - передает слова Голубева "Чемпионат".
45-летний экс-защитник Вадим Евсеев работал на должности главного тренера "Уфы" с марта 2019 по октябрь 2020 года. Всего под руководством Евсеева "Уфа" провела 55 матчей, 14 из которых завершила победами, 21 сыграла вничью и в 20 потерпела поражения. В единственный полный сезон во главе с Евсеевым (2019/2020) клуб из столицы Башкортостана занял девятое место в чемпионате, набрав 38 очков в 30 матчах и пропустив 24 гола.
"Собьете дрон Нобеля - сразу заканчиваем тренировку". Полузащитник "Уфы" Голубев рассказал о шутках Евсеева
Опорный полузащитник "Уфы" Артем Голубев рассказал о тренировках под руководством Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Уфа"
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