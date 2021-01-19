Рассказов: хочу вернуться в "Спартак" и доказать, что достоин играть в таком клубе

Защитник "Спартака" Николай Рассказов, арендованный тульским "Арсенал", заявил, что хочет вернуться в московский клуб.
— Хочу вернуться в "Спартак" и доказать, что достоин играть в таком клубе. Но для начала нужно вернуть удачу "Арсеналу". А она зависит от футбола, который мы будем показывать весной, — цитирует футболиста "Советский спорт".

23-летний Рассказов — воспитанник "Спартака". Текущий сезон защитник на правах аренды проводит за тульский "Арсенал", за который провел 10 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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Теги: Спартак Арсенал Тула Рассказов
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