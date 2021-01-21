- Чем для меня привлекательна РПЛ? В РПЛ ты можешь каждую неделю играть против очень сильных команд. Это большой плюс. Я знаю, что РПЛ - хорошая лига для того, чтобы прокачать себя. Для меня это самое важное. Я хочу развиваться, становиться все лучше и лучше. Если я смогу хорошо себя проявить в РПЛ, я смогу заиграть везде, - цитирует Ибрахимая News.ru.
25-летний атакующий полузащитник Илльдрен Ибрахимай, ранее выступавший за норвежский "Викинг", перешел в "Урал" из Екатеринбурга в статусе свободного агента. Ранее футболист, родившийся и выросший в Норвегии, выступал исключительно в норвежском чемпионате. "Урал" по итогам осенней части сезона занимает в турнирной таблице РПЛ 12 место с 21 очком после 19 матчей.
Ибрахимай: РПЛ - хорошая лига, чтобы прокачать себя
Полузащитник "Урала" Илльдрен Ибрахимай рассказал, чем для него привлекательна Российская премьер-лига.
Фото: ФК "Урал"
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