Маклаков отметил, что его не интересует, как сложится карьера Кокорина в "Фиорентине". Также артист заявил, что никогда не считал Александра полноценным футболистом "Спартака".
"Абсолютно наплевать на судьбу Кокорина и "Фиорентины". Никогда не считал его полноценным игроком "Спартака". Я сразу говорил, что это приобретение — абсолютно бесполезное для клуба и, как всегда, оказался прав", - заявил Маклаков.
Напомним, накануне "Спартак" объявил о договоренности с "Фиорентиной" по переходу Кокорина. Вскоре игрок пройдет медосмотр перед трансфером в итальянский клуб. По разным оценкам, сумма трансфера составит от 3,5 до 5 миллионов евро.
Кокорин перешел в "Спартак" летом минувшего года как свободный агент. Он поучаствовал в 10 матчах "красно-белых", забил два гола и отдал два результативных паса.
Источник: Спорт-Экспресс
Актер и болельщик "Спартака" Маклаков: абсолютно наплевать на судьбу Кокорина и "Фиорентины"
Заслуженный артист России, болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказался о трансфере форварда "красно-белых" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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