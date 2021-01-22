"Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день. Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе", - заявил Овчинников.
Напомним, в конце декабря из тренерского штаба ЦСКА ушли Сергей Овчинников и Виктор Онопко. Со специалистами не были продлены трудовые соглашения, которые были рассчитаны до конца прошлого года.
Сергей Овчинников вошел в тренерский штаб армейской команды в 2014 году.
ЦСКА по итогам первой половины чемпионата России занимает второе место, набрав в 19-ти матчах 37 очков. Отставание от лидера РПЛ "Зенита" составляет 4 очка.
Первая игра после возобновления сезона у ЦСКА будет в 1/8 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск". Матч пройдет 20 или 21 февраля.
Источник: телеканал "Матч! Премьер"
Овчинников - об уходе из ЦСКА: это рабочий момент, который неприятный лично для меня
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал свой уход из московской команды.
Фото: РИА "Новости"
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