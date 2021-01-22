"Лучшими тренерами первой части чемпионата считаю Владимира Федотова и Игоря Черевченко. Если сравнить, какими были "«Химки" до Черевченко и после его прихода, — разница огромная.
Об эффективности работы Федотова в "Сочи" можно судить по тому, что на момент его прихода команда была на последнем месте, а через год — уже четвертая в РПЛ", - цитирует Евсеева "Спорт-экспресс".
Напомним, что Черевченко возглавил "Химки" в сентябре 2020 года. По итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги подмосковный клуб занимает 11-е место, набрав за 19 матчей 25 очков.
Федотов работает в "Сочи" с января 2020 года. После 19-и туров РПЛ "южане" располагаются на 4-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 33 зачетных балла.
Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона чемпионата России
Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ по своему мнению.
Фото: ФК "Химки"
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