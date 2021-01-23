В частности, Овчинников заявил, что для Чалова было бы лучше покинуть ЦСКА, когда московский клуб получил предложение по его трансферу.
"Я не знаю причину непродажи Чалова в свое время. Но думаю, что лично для него было бы лучше, если бы клуб его продал. Я не знаю условия, может, его нельзя было продавать. Но предложение было. Если учесть то, как сложилась его дальнейшая карьера в ЦСКА, лучше бы он уехал", - заявил Овчинников.
Напомним, в марте минувшего года сообщалось, что "Кристал Пэлас" был готов отдать за Чалова 25 миллионов евро. Также СМИ сообщали об интересе к нападающему со стороны "Челси", "Брайтона" и "Вест Хэма".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Чалов провел 16 матчей, забил пять голов и сделал четыре голевые передачи. Контракт 22-летнего форварда с ЦСКА рассчитан до июня 2024 года.
Источник: Матч ТВ
Овчинников: для Чалова было бы лучше, если бы ЦСКА его продал
Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о форварде "армейцев" Федоре Чалове.
Фото: ЦСКА
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