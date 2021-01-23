Тренер по физподготовке "Спартака" рассказал о работе Роши и Хендрикса на сборе

Тренер по физподготовке "Спартака" Владимир Чепзанович рассказал о состоянии форварда Педро Роши и полузащитника Йоррита Хендрикса.
Фото: "Спартак"
Тренер отметил, что оба игрока хорошо показывали себя на сборе команды.

"Посмотрим на итоги их тестов, поймем уровень. Но сейчас они показывали себя хорошо. Педро в лучшем состоянии, чем остальные футболисты были месяц назад, но еще предстоит работа. Думаю, к первому матчу чемпионата все будут в хорошей форме", - сказал Чепзанович.

Напомним, что Роша вернулся в "Спартак" из аренды во "Фламенго". Хендрикс пополнил состав "красно-белых" после трансфера из ПСВ.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Спартак Роша Хендрикс
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