— Не могу понять руководителей нашего футбола — шарахаются из стороны в сторону. То им подавай 18 команд, то 12. Совсем не понимаю, что там происходит. Логики в таких действиях не вижу, — цитирует Колодина Sportbox.
39-летний Колодин в годы карьеры успел поиграть за "Олимпию Волгоград", "Уралан", "Динамо", "Ростов", "Волгу" и "Крылья Советов". Всего в РПЛ защитник провел 244 матча, в которых забил 20 голов и отдал четыре голевые передачи.
Колодин: не могу понять руководителей нашего футбола. То им подавай 18 команд в РПЛ, то 12
Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о возможном изменении формата РПЛ.
Фото: личный архив Дениса Колодина
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