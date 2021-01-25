- Кто будет выбирать музыку, если "Спартак" всем составом пойдет в караоке? Джикия, сто процентов. Он возьмет микрофон, будет петь, наберет баллы, сядет за стол. Джика очень хорошо поет, у него есть голос. Что поет? Да все! Лепса какого-нибудь, - приводит слова Соболева "Чемпионат".
27-летний центральный защитник Георгий Джикия является капитаном московского "Спартака". В текущем сезоне футболист провел за красно-белых 19 матчей во всех турнирах (18 - РПЛ, 1 - Кубок России) и отдал в них 2 результативные передачи.
Соболев: Джикия очень хорошо поет какого-нибудь Лепса
Форвард "Спартака" Александр Соболев рассказал о певческом таланте защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
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