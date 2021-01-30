— С Каррерой обмениваемся сообщениями, как и с Аленичевым, Титовым. У меня со всеми были нормальные отношения. Возник один момент с Каррерой, не столько игровой, сколько человеческий. Вскоре всё сгладилось, — цитирует футболиста "Матч ТВ".
33-летний Попов покинул "Спартак" в январе 2019 года перешел в "Ростов", за который отыграл 44 матча, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. В августе прошлого года футболиста обменяли в "Сочи", где болгарин получил тяжелую травму в первом же матче.
Попов: обмениваюсь сообщениями с Каррерой, Титовым и Аленичевым
Бывший полузащитник "Спартака" Ивелин Попов рассказал, с кем из экс-тренеров клуба поддерживает связь.
Фото: ФК "Ростов"
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