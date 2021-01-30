Источник: "Газиантеп" планирует арендовать Кутепова

"Газиантеп" намерен арендовать защитника "Спартака" Илью Кутепова.
Фото: "Спартак"
Турецкий клуб планирует арендовать игрока на полгода. "Газиантеп" собирается отправить запрос в "Спартак" в самое ближайшее время, поскольку трансферное окно в Турции закрывается уже 1 февраля.

Отметим, что на данный момент "Газиантеп" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 35 очков.

Кутепов в нынешнем розыгрыше РПЛ провел за "Спартак" восемь матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Чемпионат

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Теги: Кутепов Спартак Газиантеп Российские трансферы
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