Турецкий клуб планирует арендовать игрока на полгода. "Газиантеп" собирается отправить запрос в "Спартак" в самое ближайшее время, поскольку трансферное окно в Турции закрывается уже 1 февраля.
Отметим, что на данный момент "Газиантеп" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 35 очков.
Кутепов в нынешнем розыгрыше РПЛ провел за "Спартак" восемь матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
Источник: "Газиантеп" планирует арендовать Кутепова
"Газиантеп" намерен арендовать защитника "Спартака" Илью Кутепова.
Фото: "Спартак"
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