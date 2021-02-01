Гацкан: если бы Вернблум играл не в ЦСКА, у него было бы больше удалений, чем у меня

Экс-игрок "Ростова" и опорный полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал о двойных стандартах в оценке арбитрами эпизодов борьбы.

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