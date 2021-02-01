- Когда в "Ростове" играл, репутация у меня и правда была не очень хорошая. За любое столкновение давали желтую карточку. Будь это игрок "Спартака", ЦСКА или "Зенита", судья даже фол не свистнул бы, а меня сразу наказывали. После этого ты уже не мог в полной мере отдаваться игре - приходилось сдерживать себя. Лишний раз в стык не шел, понимая, что дадут второе предупреждение. Для команды это было все равно, что минус один человек на поле. В то же время условный Вернблум мог и с локтя ударить, и сзади "убить", а ему и желтую не показывали. О красной даже не говорю. Удивляет ли меня, что Вернблум, кажется, не получил ни одной прямой красной в РПЛ? Конечно, нет. Потому что ЦСКА. Если бы нас поменяли местами, у него было бы больше удалений, чем у меня, - приводит слова Гацкана "Чемпионат".
34-летний опорный хавбек Понтус Вернблум, выступающий за шведский "Гетеборг", в период с января 2012 по август 2018 года играл за ЦСКА. В течение шести с половиной лет шведский полузащитник провел за "армейцев" 224 встречи, в которых отметился 22 забитыми мячами и 18 голевыми передачами, а также получил 92 желтых и 3 красных карточки, одну из них - прямую. 36-летний молдавский опорный хавбек "Крыльев Советов" Александр Гацкан в период с августа 2008 по июль 2019 года играл за "Ростов". В течение одиннадцати лет бывший полузащитник сборной Молдавии провел за дончан 315 встреч, в которых отметился 24 забитыми мячами и 26 результативными передачами, а также получил 101 желтую и 10 красных карточек, одна из которых - прямая.
Гацкан: если бы Вернблум играл не в ЦСКА, у него было бы больше удалений, чем у меня
Экс-игрок "Ростова" и опорный полузащитник "Крыльев Советов" Александр Гацкан рассказал о двойных стандартах в оценке арбитрами эпизодов борьбы.
Фото: РИА Новости
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