Ранее СМИ сообщили, что Воронин и Селезнев встретились перед товарищеским матчем "Колоса" с "Рухом". В итоге Селезнев не принял участия в матче. Встреча завершилась вничью - 2:2.
Воронин отметил, что действительно встречался с Селезневым. Вместе с тем он заявил, что на этой встрече не употребляли алкогольные напитки.
"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб. Повторюсь — при мне на встрече никто не пил", - сказал Воронин.
Источник: Sport24
Воронин опроверг информацию о том, что выпивал с Селезневым перед матчем
Тренер "Динамо" Андрей Воронин высказался об информации, согласно которой он встречался и выпивал с бывшим партнером по сборной Украины Евгением Селезневым, выступающим за "Колос".
Фото: РИА Новости
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