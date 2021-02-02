"Роман Адамов назначен спортивным директором регионального центра "Строгино". У нас государственная структура — официально должность называется именно так. Но если говорить в целом, это спортивный директор всей структуры футбольного клуба "Строгино".
Для нас было важно, что Роман Станиславович имеет хороший опыт в роли руководителя «Ростова». Уверен, это серьезное приобретение для улучшения подготовки спортивного резерва нашего регионального центра", - заявил генеральный директор "Строгино" Дмитрий Струтынский.
Роман Адамов провел в составе "Ростова" 149 матчей, забив 35 голов и отдав 12 результативных передач. Бывший нападающий играл также за ФК "Москва", "Рубин", "Сибирь", "Крылья Советов", чешскую "Викторию" и "Терек".
За сборную России Адамов дебютировал в 2008 году и провел за национальную команду 3 матча.
"Строгино" выступает в третьей группе ПФЛ. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 15-ти матчах. Лидирует в группе "Сатурн", набравший 32 очка.
Источник: "Чемпионат"
Бывший игрок "Ростова" Адамов стал спортивным директором "Строгино"
Экс-нападающий "Ростова" Роман Адамов стал спортивным директором московского клуба "Строгино".
Фото: "Getty Images"
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