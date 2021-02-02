"Задолженность перед бывшими футболистами у нас в общей сложности на сегодняшний день составляет около 36 млн рублей, на конец 2020 года было порядка 40 млн рублей. Долги клуба постепенно уменьшаются, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее процесс идет.
Мы в любом случае намерены все долги погасить, мы никогда от своих долгов не отказывались и планируем все со временем выплатить", - заявил руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов.
"Анжи" покинул Российскую Премьер-лигу по итогам сезона 2018/2019. Тогда команда испытывала серьезные финансовые проблемы и заняла 15-е место в таблице чемпионата.
Команде было отказано в лицензировании в ФНЛ, и махачкалинцы заявились в ПФЛ.
В нынешнем сезоне "Анжи" выступает в первой группе ПФЛ. После 15-ти матчей у команды 26 очков в активе. Лидирует в группе "Кубань Холдинг", набравший в 16-ти матчах 38 очков.
Источник: ТАСС
"Анжи" уменьшил долги по зарплатам перед бывшими игроками команды на 4 млн рублей
"Анжи" погасил 4 млн рублей долгов перед бывшими футболистами махачкалинской команды.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!