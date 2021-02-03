— Коллектив вообще замечательный был. Старики иной раз так пихали, что даже на тренировку не хотелось идти. А теперь даже скучаю по тем временам. Ничего страшного – выходили, боролись, бодались, — цитирует Чернова "Чемпионат".
25-летний Чернов — воспитанник ЦСКА. За первую команду "армейцев" защитник провел лишь 20 матчей, большую часть отыграв за фарм-клуб клуба. Летом 2019 года "Крылья Советов" выкупили его контракт за 500 тысяч евро.
Чернов — о тренировках в ЦСКА: старики иной раз так пихали, что даже не хотелось идти
Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов вспомнил эпизоды карьеры в московском клубе.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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