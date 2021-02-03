Как сообщает источник, игрок "Сток Сити" Мориц Бауэр перейдет на правах аренды в "Уфу". Отмечается, что в соглашении не будет предусмотрена опция выкупа футболиста.
Мориц Бауэр выступал в России за "Рубин" с 2016 по 2018 год. За казанский клуб он провел 41 матч и отметился пятью голевыми передачами.
В 2018 году он перешел в "Сток Сити". Прошлый сезон он провел за шотландский "Селтик" на правах аренды.
За английскую команду он провел 26 матчей, результативными действиями не отметился.
Источник: Sport24
Источник: бывший игрок "Рубина" Бауэр перейдет на правах аренды в "Уфу"
Защитник "Сток Сити" Мориц Бауэр будет арендован "Уфой" до конца нынешнего сезона.
Фото: "Getty Images"
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