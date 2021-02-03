Тедеско рассказал, против кого в РПЛ ему было сложнее всего

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о наиболее сложных для него соперниках в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Против кого в РПЛ мне было сложнее всего? Ох, тяжелый вопрос. Дело не только в тактике - всегда сложно играть против быстрых игроков. Например, остановить Влашича крайне тяжело. "Зенит" - очень качественная команда, обладающая игроками с разными сильными сторонами. Они могут менять игру с помощью замен - это всегда большое преимущество. В прошлом сезоне хороший состав был у "Ростова". Как и в этом году. Недавно к ним пришел, например, Полоз - очень быстрый футболист. Играть против этой команды нелегко, - передает слова Тедеско Sports.ru.

"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, красно-белые набрали 35 очков по итогам осенней части чемпионата, состоящей из 19 туров. "Зенит" занимает первую строчку с 41 очком, ЦСКА Николы Влашича находится на второй позиции - 37 очков, у закончившего осенний отрезок пятым "Ростова" 32 очка. Против сине-бело-голубых "Спартак" Тедеско 1 раз сыграл вничью (1:1) и потерпел 3 поражения (0:1, 1:2, 1:3), против красно-синих одержал 1 кубковую победу (3:2 д.в.) и потерпел 2 поражения (0:2, 1:3), против желто-синих одержал 1 кубковую победу (2:1) и потерпел 2 домашних поражения (1:4, 0:1).

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Теги: Спартак Тедеско Влашич Зенит Ростов Полоз
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