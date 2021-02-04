Асхабадзе: люди используют тебя, пока ты работаешь в "Спартаке"

Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе, работавший в аналогичной должности в "Спартаке", высказался насчет общения с людьми после ухода из московского клуба.

Фото: "Чемпионат"