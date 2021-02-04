Асхабадзе отметил, что его контакты резко сократились после ухода из "Спартака". Также менеджер ответил на вопрос, неприятно ли ему, что люди стали иначе относиться, когда он покинул пост гендиректора "красно-белых".
"Можно сказать, что я ни с кем не общаюсь, как ушел из "Спартака". Убралось сразу 75% людей из контактов в телефоне. Люди тебя используют, пока работаешь в "Спартаке". Точно так же, как ты можешь кого-то использовать, чтобы достигать своих целей.
Неприятно ли, что без должности в "Спартаке" люди стали иначе относиться? Неприятно могло быть, если бы я этого не ожидал. Но я осознавал, что будет именно так", - сказал Асхабадзе.
Источник: Чемпионат
Асхабадзе: люди используют тебя, пока ты работаешь в "Спартаке"
Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе, работавший в аналогичной должности в "Спартаке", высказался насчет общения с людьми после ухода из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
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