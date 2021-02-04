Асхабадзе: люди используют тебя, пока ты работаешь в "Спартаке"

Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе, работавший в аналогичной должности в "Спартаке", высказался насчет общения с людьми после ухода из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
Асхабадзе отметил, что его контакты резко сократились после ухода из "Спартака". Также менеджер ответил на вопрос, неприятно ли ему, что люди стали иначе относиться, когда он покинул пост гендиректора "красно-белых".

"Можно сказать, что я ни с кем не общаюсь, как ушел из "Спартака". Убралось сразу 75% людей из контактов в телефоне. Люди тебя используют, пока работаешь в "Спартаке". Точно так же, как ты можешь кого-то использовать, чтобы достигать своих целей.

Неприятно ли, что без должности в "Спартаке" люди стали иначе относиться? Неприятно могло быть, если бы я этого не ожидал. Но я осознавал, что будет именно так", - сказал Асхабадзе.

Источник: Чемпионат

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Асхабадзе Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

СМИ: "Тамбов" будет доигрывать чемпионат 1
Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить "Арарат-Армению" в первом контрольном матче дня 1
Определился состав нового Исполкома РФС 3
Дюков переизбран на пост президента РФС 19
Семак рассказал о прогрессе Вендела в "Зените" 1
Сборной России поставили задачу войти в топ-10 ФИФА к 2030 году 16
Дюков: РФС с нарастающей скоростью реализовывает то, что планировал 1
Колосков: кто даст деньги на "Тамбов"? Да сейчас соберем 4
Игнашевич: Головин проводит третий сезон во Франции. Медные трубы — давай, доказывай!
Быстров: я еще не завершил карьеру, поэтому могу бесплатно за "Тамбов" поиграть 3
Черчесов рассказал о работе тренерского штаба сборной России в Турции 1
В "Тамбове" ответили на вопрос о возможном снятии команды с розыгрыша РПЛ 1
Ди Мария: есть большой шанс на переход Месси в "ПСЖ" 1
Червиченко: тот, кто говорит об уменьшении команд в РПЛ, тот просто вредитель, диверсант 5
Игонин: для "Зенита" вполне реально выиграть чемпионат и Кубок 2
"Спартак" показал разминку команды на пляже в ОАЭ (видео)
Объявлен стартовый состав "Зенита" на матч с "Арарат-Арменией"
Асхабадзе: люди используют тебя, пока ты работаешь в "Спартаке" 3
"Новатэк" продлит контракт с РФС. Сумма соглашения увеличится почти в полтора раза 2
Источник: ЦСКА намерен подписать Рондона, игрок не против перехода 7
Месси сделал 300-й голевой пас в карьере
Моуринью: не думаю, что тренировать "Челси" - это очень сложно
Асхабадзе рассказал о несостоявшемся переходе Мане в "Спартак" 3
Названа общая сумма задолженности "Тамбова", клуб требуют признать банкротом 4
Шикарный гол Бен-Йеддера со штрафного, который принес "Монако" победу над "Ниццей" (видео)
"Барселона" в добавленное время спаслась в матче Кубка Испании с "Гранадой" и вырвала победу в овертайме
"Ливерпуль" на своем поле проиграл "Брайтону", потерпев второе домашнее поражение подряд
Дубль Бен-Йеддера принес "Монако" победу над "Ниццей". Головин вышел на 65-й минуте
"Наполи" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии. Миранчук на поле не появился
"Не хочу продавать часы, но, если предложат 10 млн, отдам". Карпин - о возможной продаже Норманна зимой 3
Все новости
-