Гендиректор "Уфы": говорят про помощь "Тамбову" футболистами. Мне самому игроки нужны

Гендиректор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался о готовящейся встрече представителей клубов РПЛ, на которой будет решаться судьба "Тамбова".
Фото: "Тамбов"
Напомним, что "Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. Есть риск, что команда снимется с нынешнего розыгрыша чемпионата России. При этом ранее в РПЛ заявили, что планируют помочь "Тамбову" провести оставшиеся матчи сезона.

Шайбеков сообщил, что в ближайшие дни пройдет собрание клубов, на котором будет обсуждаться ситуация в "Тамбове". Также он отметил, что идея, согласно которой клубы РПЛ отправят своих игроков в "Тамбов", может оказаться сложной в реализации.

"В субботу-воскресенье пройдет собрание клубов. Мы обсудим ситуацию "Тамбова" и примем с клубами общее решение. Сейчас ничего конкретного сказать не могу. На выходных они нам все расскажут, подробно объяснят всю ситуацию. Чтобы было понятно. Думаю, все хотят помочь. Но плохо, что довели до такой ситуации.

Говорят про помощь футболистами. А какими? Мне самому игроки нужны. Легко сказать — игроками. Молодыми? А если игрок сам будет против уходить в "Тамбов"? Или его агент? Все не так просто. Тут палка о двух концах. Если футболист согласится — другой разговор", - сказал Шайбеков.

Отметим, что по итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ "Тамбов" пребывает на 16-м месте в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Тамбов УФА Шайбеков
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