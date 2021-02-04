Гендиректор "Уфы": говорят про помощь "Тамбову" футболистами. Мне самому игроки нужны

Гендиректор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался о готовящейся встрече представителей клубов РПЛ, на которой будет решаться судьба "Тамбова".

Фото: "Тамбов"